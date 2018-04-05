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Украинские националисты «объявили войну» куличам
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Украинские националисты «объявили войну» куличам 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские националисты призвали отказаться от использования слова "кулич", и чаще употреблять его украинский аналог "паска". Об этом в Facebook написал лидер движения "С14" Евгений Карась.
"А есть в Киеве где-нибудь в публичном пространстве "куличи"? Реклама, билборды, вывески. Прошу провести этический патруль. И убрать эту шизофрению. За тридцать лет жизни впервые вижу, чтобы пытались наши паски какими-то собачьими "куличами" обозвать", — написал Карась на своей странице.
При этом один из пользователей в комментариях скинул фотографию из столовой Верховной Рады, где на ценнике традиционного пасхального угощения использовано название "кулич".
Ранее группа представителей "С14" пришла на территорию Печерской Лавры в Киеве. Они заявили, что ищут там "сепаратистов", а наместника монастыря, митрополита Павла, обвинили в шпионаже.
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