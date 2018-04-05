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Неонацисты на Украине объявили войну «куличам»
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Неонацисты на Украине объявили войну «куличам» 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Один из лидеров радикальной националистической группировки С14 Евгений Карась предложил устроить рейд по борьбе со словом «кулич».
«А есть в Киеве где-то в публичном пространстве «куличи»? Реклама, билборды, вывески? Приглашаю провести этический патруль. И убрать эту шизофрению», — написал Карась в своем Facebook.
По его словам, он впервые видит, чтобы «паски» (куличи по-украински — прим. ВЗГЛЯД) называли «какими-то собачьими куличами».
В комментариях Карасю предложили наведаться во французские гипермаркеты «Ашан», которые активно используют на Украине наименование «кулич» по отношению к пасхальным кексам.
Ранее сотрудник национального агентства по обеспечению качества высшего образования Алена Панич написала в своем Facebook, что куличи под надписью «кулич» продаются даже в столовой Верховной рады.
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