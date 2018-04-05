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Поклонская обвинила Украину в морском терроризме из-за захвата «Норда»
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Поклонская обвинила Украину в морском терроризме из-за захвата «Норда» 

Свободная пресса 31 минуту назад
Фото: KM.RU
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала журналистам арест украинскими пограничниками крымского рыболовецкого траулера «Норд».
«Нынешние горе-руководители захваченной Украины мало того, что развалили страну, так они решили превратить её в государство, занимающееся морским терроризмом», — сказала она.
По словам Поклонской, преступные действия «властей» Украины по захвату корабля и захвату людей в заложники квалифицируются исключительно как преступления террористической направленности.
«Дорога у террористов одна, а в данном случае — как минимум Международный трибунал, который рано или поздно рассмотрит злодеяния захвативших и разрушивших Украину «руководителей», являющихся марионетками в руках геополитических заокеанских стратегов», — заключила депутат.
Напомним, маломерный рыболовный сейнер «Норд» под российским флагом был задержан 25 марта в украинских водах Азовского моря в 15 милях от Обиточной косы.
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