Поклонская обвинила Украину в морском терроризме из-за захвата «Норда»

«Нынешние горе-руководители захваченной Украины мало того, что развалили страну, так они решили превратить её в государство, занимающееся морским терроризмом», — сказала она.

По словам Поклонской, преступные действия «властей» Украины по захвату корабля и захвату людей в заложники квалифицируются исключительно как преступления террористической направленности.

«Дорога у террористов одна, а в данном случае — как минимум Международный трибунал, который рано или поздно рассмотрит злодеяния захвативших и разрушивших Украину «руководителей», являющихся марионетками в руках геополитических заокеанских стратегов», — заключила депутат.

Напомним, маломерный рыболовный сейнер «Норд» под российским флагом был задержан 25 марта в украинских водах Азовского моря в 15 милях от Обиточной косы.

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