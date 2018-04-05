СМИ: На Украине 4G за неделю после запуска воспользовались более миллиона человек

С момента запуска мобильной связи четвёртого поколения на Украине ею воспользовались более миллиона украинцев. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службы мобильных операторов, запустивших 4G. Оператор Lifecell заявил, что около 400 тыс. абонентов уже попробовали 4.5G-связь. Отмечается, что наиболее активно 4G пользуются в Киеве, Львове Харькове , Днепре и Одессе. В свою очередь представители Vodafone рассказали, что более 600 тысяч их абонентов уже воспользовались новой технологией в стране. 30 марта президент Украины Пётр Порошенко поздравил украинцев с внедрением 4G в стране.