СМИ: На Украине 4G за неделю после запуска воспользовались более миллиона человек 

С момента запуска мобильной связи четвёртого поколения на Украине ею воспользовались более миллиона украинцев. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службы мобильных операторов, запустивших 4G.
Оператор Lifecell заявил, что около 400 тыс. абонентов уже попробовали 4.5G-связь. Отмечается, что наиболее активно 4G пользуются в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе.
В свою очередь представители Vodafone рассказали, что более 600 тысяч их абонентов уже воспользовались новой технологией в стране.
30 марта президент Украины Пётр Порошенко поздравил украинцев с внедрением 4G в стране.