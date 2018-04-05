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СМИ: На Украине 4G за неделю после запуска воспользовались более миллиона человек
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СМИ: На Украине 4G за неделю после запуска воспользовались более миллиона человек 

RT на русском 1 час назад
С момента запуска мобильной связи четвёртого поколения на Украине ею воспользовались более миллиона украинцев. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службы мобильных операторов, запустивших 4G.
Оператор Lifecell заявил, что около 400 тыс. абонентов уже попробовали 4.5G-связь. Отмечается, что наиболее активно 4G пользуются в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе.
В свою очередь представители Vodafone рассказали, что более 600 тысяч их абонентов уже воспользовались новой технологией в стране.
30 марта президент Украины Пётр Порошенко поздравил украинцев с внедрением 4G в стране.
RT на русском: последние новости
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