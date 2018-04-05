Эксперт: «Украина для украинцев» невозможна

Об этом она заявила в комментарии изданию Ukraina.ru.

«Моноэтничная Украина быть в принципе не может. Давайте посмотрим на ее карту, вспомним, как она формировалась. Там есть целые территории, где живут разные народы. Там есть одесские евреи, русины на Западе, российские немцы на Волыни и в Житомирской областях, другие народы. С ними что делать?» — отметила Лянге.

По ее словам, многонациональность является естественной для Украины и ее нельзя избежать.

«Если только начать резервации создавать, но естественным путем это невозможно… Может так случиться, что люди будут бояться называть свою национальность. Но это временно», — указала Лянге.

При этом она заявила, что выстраивание моноэтничного государства — это «путь к развалу страны».