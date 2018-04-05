Министр спорта Украины назвал перенос ЧЕ по спортивной борьбе из Киева в Скопье местью за бойкот соревнований в России

Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что перенос из Киева в македонский Скопье чемпионата Европы по спортивной борьбе местью за бойкот международных соревнований в России

«Такое неожиданное решение Международной федерации борьбы (UWW), где преобладает мощное российское влияние, считаю своего рода местью Украины за бойкот международных соревнований в России», — написал Жданов в своём Facebook.

Он отметил, что до того как было объявлено о переносе соревнований, украинская сторона не получала от UWW никаких официальных претензий или предупреждений о невозможности проведения в Киеве чемпионата Европы среди кадетов по борьбе, в свете чего подготовка шла по плану.

Соревнования, которые должны были пройти в Киеве с 21 по 29 апреля, состоятся в Скопье с 14 по 20 мая.