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Министр спорта Украины назвал перенос ЧЕ по спортивной борьбе из Киева в Скопье местью за бойкот соревнований в России
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Министр спорта Украины назвал перенос ЧЕ по спортивной борьбе из Киева в Скопье местью за бойкот соревнований в России 

RT на русском 24 минуты назад
Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что перенос из Киева в македонский Скопье чемпионата Европы по спортивной борьбе местью за бойкот международных соревнований в России.
«Такое неожиданное решение Международной федерации борьбы (UWW), где преобладает мощное российское влияние, считаю своего рода местью Украины за бойкот международных соревнований в России», — написал Жданов в своём Facebook.
Он отметил, что до того как было объявлено о переносе соревнований, украинская сторона не получала от UWW никаких официальных претензий или предупреждений о невозможности проведения в Киеве чемпионата Европы среди кадетов по борьбе, в свете чего подготовка шла по плану.
Соревнования, которые должны были пройти в Киеве с 21 по 29 апреля, состоятся в Скопье с 14 по 20 мая.
Ранее украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала решение властей страны запретить спортсменам принимать участие в соревнованиях, проводимых на территории России.
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