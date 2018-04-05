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«Нервы уже не в дугу»: старпом «Норда» о состоянии экипажа
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Старпом «Норда» рассказал о жизни экипажа судна 

Рамблер 40 минут назад
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Старший помощник капитана рыболовецкого судна «Норд», задержанного украинскими властями в нейтральных водах Азовского моря, рассказал, как живут моряки в «плену».
По словам Юрия Савельева, приходится «тяжеловато», но экипаж «держится вместе, не сдается».
«Сейчас хоть продукты завозят, спасибо адвокатам. Во вторник откачали фекальные воды, за 11 дней покупались мы в них, конечно. Рыба воняет. Нервы уже не в дугу, сдают, хотя по натуре я спокойный, как полярный летчик», — рассказал Савельев изданию «Комсомольская правда».
>> Капитан судна «Норд» госпитализирован
По его словам, при задержании всем морякам поставили условие: откажитесь от российских паспортов в пользу старых украинских, и будете свободны.
«Отказаться от гражданства ни у кого и мысли не было. Я им паспорт показал: «Посмотрите, ребята, я русский, мои деды и прадеды русские!» Родился в Свердловской области, в Крым переехал еще при СССР», — сказал старпом.
Моряк добавил, что весь экипаж судна надеется на помощь российских властей.
Рыболовецкий сейнер «Норд» под флагом РФ был задержан более недели назад в Азовском море погранслужбой Украины. Сначала погранслужба потребовала отбуксировать судно в Бердянск, а затем украинский суд арестовал «Норд». На борту судна находятся 9 человек, капитана «Норда» Владимира Горбенко направили в СИЗО Херсона, ему грозит суд по обвинению в «нарушении порядка посещения временно оккупированной территории».
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