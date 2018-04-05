«Нервы уже не в дугу»: старпом «Норда» о состоянии экипажа

Старпом «Норда» рассказал о жизни экипажа судна

Старший помощник капитана рыболовецкого судна «Норд», задержанного украинскими властями в нейтральных водах Азовского моря, рассказал, как живут моряки в «плену».

По словам Юрия Савельева, приходится «тяжеловато», но экипаж «держится вместе, не сдается».

«Сейчас хоть продукты завозят, спасибо адвокатам. Во вторник откачали фекальные воды, за 11 дней покупались мы в них, конечно. Рыба воняет. Нервы уже не в дугу, сдают, хотя по натуре я спокойный, как полярный летчик», — рассказал Савельев изданию «Комсомольская правда».

По его словам, при задержании всем морякам поставили условие: откажитесь от российских паспортов в пользу старых украинских, и будете свободны.

«Отказаться от гражданства ни у кого и мысли не было. Я им паспорт показал: «Посмотрите, ребята, я русский, мои деды и прадеды русские!» Родился в Свердловской области, в Крым переехал еще при СССР», — сказал старпом.

Моряк добавил, что весь экипаж судна надеется на помощь российских властей.

Рыболовецкий сейнер «Норд» под флагом РФ был задержан более недели назад в Азовском море погранслужбой Украины. Сначала погранслужба потребовала отбуксировать судно в Бердянск, а затем украинский суд арестовал «Норд». На борту судна находятся 9 человек, капитана «Норда» Владимира Горбенко направили в СИЗО Херсона, ему грозит суд по обвинению в «нарушении порядка посещения временно оккупированной территории».