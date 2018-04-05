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В Киеве задумались о запрете алкоголя и табака в детских игровых комнатах
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В Киеве задумались о запрете алкоголя и табака в детских игровых комнатах 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
На заседании постоянной комиссии Киевской рады по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта был согласован проект обращения в Верховную Раду Украины о запрете продажи и употребления алкоголя и табака на территории детских игровых комнат. Об этом сообщается на сайте Киеврады.
Проект решения предлагает законодательно определить понятие «детская игровая комната» и обеспечить запретить на продажу и употребление пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин и табачных изделий в детских комнатах, функционирующих в торгово-развлекательных центрах и других общественных местах общего пользования. Такие изменения предлагается внести в закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий».
«Сейчас некоторые торговые центры позволяют себе осуществлять продажу алкоголя прямо в игровых комнатах или рядом на виду у детей. Это конечно связано с тем, что в законодательстве Украины отсутствует само понятие «детская игровая комната». При таких условиях дети воспринимают употребление алкоголя как должное и в полной мере не осознают его вред. Поэтому комиссия единогласно поддержала такое предложение и надеется на дальнейшее положительное решение», — приводятся в сообщении Киевской рады слова главы комиссии Анны Старостенко.
Осенью 2017 года Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил небоевые потери среди украинских военнослужащих болезнями, употреблением алкоголя и нарушением мер безопасности. «К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки», — отметил Полторак.
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