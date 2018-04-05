В Киеве задумались о запрете алкоголя и табака в детских игровых комнатах

На заседании постоянной комиссии Киевской рады по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта был согласован проект обращения в Верховную Раду Украины о запрете продажи и употребления алкоголя и табака на территории детских игровых комнат. Об этом сообщается на сайте Киеврады.

Проект решения предлагает законодательно определить понятие «детская игровая комната» и обеспечить запретить на продажу и употребление пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин и табачных изделий в детских комнатах, функционирующих в торгово-развлекательных центрах и других общественных местах общего пользования. Такие изменения предлагается внести в закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий».

«Сейчас некоторые торговые центры позволяют себе осуществлять продажу алкоголя прямо в игровых комнатах или рядом на виду у детей. Это конечно связано с тем, что в законодательстве Украины отсутствует само понятие «детская игровая комната». При таких условиях дети воспринимают употребление алкоголя как должное и в полной мере не осознают его вред. Поэтому комиссия единогласно поддержала такое предложение и надеется на дальнейшее положительное решение», — приводятся в сообщении Киевской рады слова главы комиссии Анны Старостенко.