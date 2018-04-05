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Порошенко срочно попросил Раду принять закон о новых проверяющих для бизнеса
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Порошенко срочно попросил Раду принять закон о новых проверяющих для бизнеса 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
«Сегодня я подписал и определил как неотложный законопроект, который был разработан в парламенте с помощью правительства, о Национальном бюро финансовой безопасности. Что это значит? У силовиков больше нет возможности заходить на предприятия», — отметил Порошенко.
По словам Порошенко, создание этого Нацбюро поможет побороть коррупцию в правоохранительных органов, которые ранее занимались налоговыми проверками.
«Все они приходили проверять уплату налогов: милиция, СБУ, прокуратура, таможня. Все. Мне очень хорошо известно. Сегодня мы говорим: вам нет, там вам нечего делать. Есть одна служба, которая разберется с налогами», — заявил Порошенко.
Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил о том, что его ведомство испытывает недостаток в ресурсах для расследования всех злоупотреблений в оборонном секторе.
«Если кто-то сейчас скажет в этом зале, что там нет коррупции, то это будет ложь. И мы этим занимаемся… Каждое дело по оборонному сектору сопровождается комментариями, мы разваливаем государство, разваливаем оборонный сектор», — рассказал он, выступая в зале Верховной Рады.
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