Генпрокуратура Украины предъявила новые обвинения Бубенчику

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости . Генеральная прокуратура Украины переквалифицировала дело в отношении жителя Львова Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут» в феврале 2014 года, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

ГП Украины 3 апреля сообщила о задержании Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам «Беркута». Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дело Бубенчика было неправильно квалифицировано. Ранее генпрокуратура отозвала поданное ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, следственный судья удовлетворил ходатайство ГПУ. Заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская в четверг в присутствии адвокатов сообщила Бубенчику об изменении ранее сообщенного подозрения.

"Сейчас указанное лицо подозревается в совершении преступлений по статьями «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами», — говорится в сообщении на сйте ГПУ.

Ранее украинское издание Bird in Flight опубликовало интервью с Бубенчиком. Сообщалось, что первыми убитыми в тот день были не радикалы, а бойцы «Беркута».

Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС . Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и «коктейли Молотова», стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Ответственность за произошедшее новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут», которое было расформировано после госпереворота.