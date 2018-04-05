Ещё
Генпрокуратура Украины предъявила новые обвинения Бубенчику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генпрокуратура Украины предъявила новые обвинения Бубенчику 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины переквалифицировала дело в отношении жителя Львова Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут» в феврале 2014 года, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
ГП Украины 3 апреля сообщила о задержании Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам «Беркута». Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дело Бубенчика было неправильно квалифицировано. Ранее генпрокуратура отозвала поданное ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, следственный судья удовлетворил ходатайство ГПУ. Заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская в четверг в присутствии адвокатов сообщила Бубенчику об изменении ранее сообщенного подозрения.
"Сейчас указанное лицо подозревается в совершении преступлений по статьями «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами», — говорится в сообщении на сйте ГПУ.
Ранее украинское издание Bird in Flight опубликовало интервью с Бубенчиком. Сообщалось, что первыми убитыми в тот день были не радикалы, а бойцы «Беркута».
Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и «коктейли Молотова», стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Ответственность за произошедшее новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут», которое было расформировано после госпереворота.
В августе 2014 года временная следственная комиссия парламента Украины пришла к выводам, что пули, найденные на месте трагических событий на майдане 20 февраля, не могли быть выпущены из оружия, находящегося на вооружении «Беркута».
РИА Новости: последние новости
Генпрокуратура Украины предъявила новые обвинения Бубенчику На переговорах по Донбассу обсудили восстановление мобильной связи в ДНР МККК передал ДНР модуль-контейнеры для установки у линии соприкосновения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ57
Юлия Скрипаль не определилась с предложением РФ о помощи248
ФСБ прикроет рыбаков106
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой204
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус39
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение