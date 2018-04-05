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Москвичи рассказали, хотят ли русские войны с Украиной — видеоопрос
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Москвичи рассказали, хотят ли русские войны с Украиной — видеоопрос 

Украина.ру 51 минуту назад
Фото: Украина.ру
Опрос издания Ukraina.ru проиходил на Арбате и в его окрестностях.
«Русские не хотят войны. Но одно дело хотеть или не хотеть, но какие-то действия (в связи с «Нордом» — ред.) нужно предпринимать», — ответил один из опрошенных.
Похожу позицию разделили и другие опрошенные. Все участвовавшие в опросе отметили, что войны русские не хотят.
«Как можно? Конечно, нет! Наши отцы воевали, мы все это прочувствовали», — ответила одна из москвичек.
В целом, все согласны с тем, что в ситуации с «Нордом» должны быть предприняты какие-то политические шаги.
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