Москвичи рассказали, хотят ли русские войны с Украиной — видеоопрос

Опрос издания Ukraina.ru проиходил на Арбате и в его окрестностях.

«Русские не хотят войны. Но одно дело хотеть или не хотеть, но какие-то действия (в связи с «Нордом» — ред.) нужно предпринимать», — ответил один из опрошенных.

Похожу позицию разделили и другие опрошенные. Все участвовавшие в опросе отметили, что войны русские не хотят.

«Как можно? Конечно, нет! Наши отцы воевали, мы все это прочувствовали», — ответила одна из москвичек.

В целом, все согласны с тем, что в ситуации с «Нордом» должны быть предприняты какие-то политические шаги.