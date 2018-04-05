Березюк: Президентский законопроект о нацбезопасности прописан по принципу «Я начальник — ты дурак»

«Проголосованный президентский законопроект о нацбезопасности является некачественным. В нем прописано построение старой армии по принципу „Я начальник — ты дурак“. Депутаты снова пошли на компромисс с президентом и проголосовали, но он не отвечает требованиям реальной безопасности страны», — заявил журналистам «112 Украина » руководитель фракции «Самопомощь» Олег Березюк.

Политик сказал, что его фракция предложила лучший законопроект, но он даже не был вынесен на рассмотрение парламента, хотя это было обещано. В результате, как сказал депутат, мы имеем в первом чтении закон, который фактически нужно заново переписывать.

«Документ от президента не предусматривает ни экологической, ни экономической, ни энергетической, ни какой другой безопасности. В нем не обозначены угрозы и соответственно не определены пути их преодоления», — подытожил Березюк.