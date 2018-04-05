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Березюк: Президентский законопроект о нацбезопасности прописан по принципу «Я начальник — ты дурак»
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Березюк: Президентский законопроект о нацбезопасности прописан по принципу «Я начальник — ты дурак» 

Украина.ру 53 минуты назад
Фото: Украина.ру
«Проголосованный президентский законопроект о нацбезопасности является некачественным. В нем прописано построение старой армии по принципу „Я начальник — ты дурак“. Депутаты снова пошли на компромисс с президентом и проголосовали, но он не отвечает требованиям реальной безопасности страны», — заявил журналистам «112 Украина» руководитель фракции «Самопомощь» Олег Березюк.
Политик сказал, что его фракция предложила лучший законопроект, но он даже не был вынесен на рассмотрение парламента, хотя это было обещано. В результате, как сказал депутат, мы имеем в первом чтении закон, который фактически нужно заново переписывать.
«Документ от президента не предусматривает ни экологической, ни экономической, ни энергетической, ни какой другой безопасности. В нем не обозначены угрозы и соответственно не определены пути их преодоления», — подытожил Березюк.
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