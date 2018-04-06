Ещё
Капитана крымского судна «Норд» освободили в зале суда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Капитана крымского судна «Норд» освободили в зале суда 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Херсонский городской суд освободил капитана арестованного крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, сообщает в четверг РИА «Новости».
Пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структуры в составе Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик уточнила, что Горбенко был отпущен до основного разбирательства по техническим причинам. По ее словам, срок заключения истекал вечером в четверг.
Меру пресечения капитану суд должен определить уже завтра, 6 апреля.
Украинская госпогранслужба задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд», шедшее под российским флагом, 26 марта. На его борту находились 10 человек, у которых были выданные в Керчи российские паспорта. Украинские власти заявили, что российские моряки нарушили правила въезда и выезда с территории Крыма, так как не согласовали передвижения с Киевом.
Капитану «Норда» Владимиру Горбенко предъявлены обвинения в нарушении указанного порядка, ему грозит до 5 лет тюрьмы. На остальных членов экипажа были составлены протоколы об административном правонарушении.
Парламентская газета: последние новости
Украина признала вину своих военных в убийстве мирного населения в Донбассе Украина заподозрила Тимошенко в получении денег от Каддафи Саакашвили рассказал, когда вернётся на Украину
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Капитана судна «Норд» отпустили в зале суда165
Россия указала на странности в деле Скрипаля26
Для россиян придумали американское наказание207
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня20
Началось заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля»311
Видео
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение