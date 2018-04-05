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МККК передал ДНР модуль-контейнеры для установки у линии соприкосновения
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МККК передал ДНР модуль-контейнеры для установки у линии соприкосновения 

РИА Новости 53 минуты назад
ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) передал МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) два модуль-контейнера, их установят у линии соприкосновения в Донбассе для оказания помощи населению, сообщили в четверг в спасательном ведомстве ДНР.
"Международный комитет Красного Креста передал МЧС республики модуль-контейнеры. Переданные модули направлены на улучшение инфраструктуры на контрольно-пропускных пунктах «Еленовка» и «Александровка» для гражданского населения, пересекающего линию разграничения", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
В ведомстве уточнили, что переданными контейнерами заменят палатки МЧС ДНР, в которых спасатели оказывают помощь пересекающим линию соприкосновения жителям.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским силовикам территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. В Донецкой области на линии соприкосновения действуют четыре КПП. Рядом с ними на подконтрольной ДНР территории работают пункты помощи МЧС республики.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание «народных республик». После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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