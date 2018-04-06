В ЛНР сообщили об обстреле позиций ополченцев в районе Калиново

ЛУГАНСК , 6 апр — РИА Новости . Украинские силовики в пятницу обстреляли позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Калиново, сообщил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко В Донбассе 30 марта вступило в силу новое, «пасхальное» перемирие, однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах. "ВСУ (вооруженные силы Украины ) произвели обстрел территории ЛНР из запрещенного вооружения. В 09.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел из минометов калибром 120 миллиметров и вооружения БМП в направлении Калиново", — сказал Марочко.