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У пункта пропуска в Донбассе нашли два ящика с боеприпасами к гранатомету
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У пункта пропуска в Донбассе нашли два ящика с боеприпасами к гранатомету 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Украинские пограничники обнаружили два ящика с выстрелами к противотанковому гранатомету вблизи пункта пропуска «Майорское» в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы.
По данным ведомства, ящики нашли в 300 метрах от КПВВ в лесопосадке в направлении «серой зоны».
"Два ящика с выстрелами к РПГ-7 обнаружили вблизи КПВВ «Майорское» пограничники Краматорского отряда… В ходе проверки установлено, что в двух ящиках находилось 16 выстрелов к РПГ-7", — говорится в сообщении.
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