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Клинцевич прокомментировал заявление СБУ по теракту в Киеве
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Клинцевич прокомментировал заявление СБУ по теракту в Киеве 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
У Великобритании есть достойный ученик в лице Украины, который по примеру «дела Скрипаля» готов выдавать версии причастности России к преступлениям, в которых не сходятся концы с концами, заявил журналистам член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Таким образом сенатор отреагировал на заявление Службы безопасности Украины, которая обвинила Генштаб РФ в организации в октябре 2017 года теракта в Киеве, в котором пострадал депутат Рады Игорь Мосийчук.
Замглавы СБУ «даже не понимает, что он озвучивает версию, в которой концы с концами явно не сходятся», уверен Клинцевич. «Только в горячечном бреду можно заявить, что организатором преступления является представитель главного управления Генштаба ВС России, одновременно констатировав, что личность его не установлена», — считает он. «Это примерно то же самое, что ухитриться вычислить сумму, состоящую из двух слагаемых, одно из которых неизвестно», — добавил сенатор.
Спусковым крючком для «бредового», по мнению Клинцевича, заявления украинского силовика могли стать «обвинения в адрес России, связанные с насквозь фальшивым „делом Скрипаля“, которые „похоже, сняли все табу — профессиональные, моральные, этические, любые другие“. „Рубикон пройден, и у властей Великобритании тут же нашлись достойные ученики на Украине“, — заключил сенатор.
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