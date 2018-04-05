Клинцевич прокомментировал заявление СБУ по теракту в Киеве

Замглавы СБУ «даже не понимает, что он озвучивает версию, в которой концы с концами явно не сходятся», уверен Клинцевич. «Только в горячечном бреду можно заявить, что организатором преступления является представитель главного управления Генштаба ВС России, одновременно констатировав, что личность его не установлена», — считает он. «Это примерно то же самое, что ухитриться вычислить сумму, состоящую из двух слагаемых, одно из которых неизвестно», — добавил сенатор.

Спусковым крючком для «бредового», по мнению Клинцевича, заявления украинского силовика могли стать «обвинения в адрес России, связанные с насквозь фальшивым „делом Скрипаля“, которые „похоже, сняли все табу — профессиональные, моральные, этические, любые другие“. „Рубикон пройден, и у властей Великобритании тут же нашлись достойные ученики на Украине“, — заключил сенатор.