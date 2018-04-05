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Клинцевич: Киев обвиняет Россию, пренебрегая доказательствами
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Клинцевич: Киев обвиняет Россию, пренебрегая доказательствами 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Киев по примеру Лондона решил обвинить Россию в теракте на Украине, пренебрегая любыми доказательствами, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Служба безопасности Украины обвинила Генштаб РФ в организации теракта в Киеве возле телеканала «Эспрессо», в котором пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Замглавы СБУ Виктор Кононенко на брифинге в четверг сообщил, что организатор преступления — «неустановленное лицо мужского пола, представитель главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, который прибыл из РФ на Украину».
"Замруководителя СБУ даже не понимает, что он озвучивает версию, в которой концы с концами явно не сходятся. Только в горячечном бреду можно заявить, что организатором преступления является представитель главного управления Генштаба ВС России, одновременно констатировав, что «личность его не установлена», — сказал Клинцевич.
По его словам, это примерно то же самое, что ухитриться вычислить сумму двух слагаемых, одно из которых неизвестно. «Увы, обвинения в адрес России, связанные с насквозь фальшивым делом Скрипаля, похоже, сняли все табу — профессиональные, моральные, этические, любые другие. Рубикон пройден, и у властей Великобритании тут же нашлись достойные ученики на Украине», — заключил Клинцевич.
Взрыв на выходе из здания телеканала «Эспрессо» в Киеве произошел в конце октября 2017 года. По данным МВД Украины, погибли два человека: проходивший мимо бывший сотрудник министерства внутренних дел Украины Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир. Пострадали четыре человека, среди которых Мосийчук и известный украинский политолог Виталий Бала.
В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о «российском следе». В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, «что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию».
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