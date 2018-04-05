Клинцевич: Киев обвиняет Россию, пренебрегая доказательствами

"Замруководителя СБУ даже не понимает, что он озвучивает версию, в которой концы с концами явно не сходятся. Только в горячечном бреду можно заявить, что организатором преступления является представитель главного управления Генштаба ВС России, одновременно констатировав, что «личность его не установлена», — сказал Клинцевич.

По его словам, это примерно то же самое, что ухитриться вычислить сумму двух слагаемых, одно из которых неизвестно. «Увы, обвинения в адрес России, связанные с насквозь фальшивым делом Скрипаля, похоже, сняли все табу — профессиональные, моральные, этические, любые другие. Рубикон пройден, и у властей Великобритании тут же нашлись достойные ученики на Украине», — заключил Клинцевич.

Взрыв на выходе из здания телеканала «Эспрессо» в Киеве произошел в конце октября 2017 года. По данным МВД Украины, погибли два человека: проходивший мимо бывший сотрудник министерства внутренних дел Украины Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир . Пострадали четыре человека, среди которых Мосийчук и известный украинский политолог Виталий Бала

В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о «российском следе». В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, «что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию».