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Киев заявил об отказе действовать в Донбассе, как Россия в Чечне
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Киев заявил об отказе действовать в Донбассе, как Россия в Чечне 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Министр обороны Украины Степан Полторак сравнил «антитеррористическую операцию» в Донбассе с войной России с террористами в Чечне.
«Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей. Украина — страна цивилизованная, и в цивилизованный способ решит проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий», — цитирует «Правительственный курьер» Полторака.
По его утверждению, закон о «реинтеграции» Донбасса поможет Киеву вернуть контроль над территорией. «Он создает предпосылки возвращения оккупированного Донбасса. Этот закон обеспечивает эффективное удержание занятых нами позиций, не давая врагу шансов захвата новых территорий. И он способствует подготовке освобождения украинских земель», — заявил министр. Ранее в четверг Порошенко назвал дату завершения «АТО» в Донбассе. При этом он заявил, что война продолжается, и «закончится нашей победой». 18 января Верховная рада Украины приняла закон о «реинтеграции» Донбасса. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор».
С начала конфликта в Донбассе погибли более 2,8 тыс. мирных жителей, еще от 7 до 9 тыс. получили ранения, говорилось в декабрьском докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека на Украине. Отметим, что в основном это жертвы обстрелов ВСУ, которые регулярно открывали огонь по жилым кварталам.
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