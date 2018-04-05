Добкин выступит свидетелем по делу Януковича 

Об этом сообщил председательствующий в судебном процессе судья Владислав Девятко.
«Суд, посовещавшись на месте, постановил: ходатайство стороны защиты удовлетворить. Вызвать на допрос Добкина Михаила Марковича, поскольку, как указано в его заявлении, он может сообщить о развитии событий в феврале 2014 года в Киеве и Крыму», — сказал он.
Он добавил, что повестки о вызове сторона защиты может получить у секретаря суда, определившись с датой вызова — 12, 18 или 19 апреля.
Суд также удовлетворил ходатайство адвокатов о допросе бывшего начальника отдел ВМС Украины Андрея Раппопорта. В то же время суд отказал в удовлетворении ходатайства об одновременном допросе Арсена Авакова и Арсения Яценюка и Андрея Бургомистренко.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров попросил допросить его в судебном заседании по делу о госизмене Януковича путем видеоконференции из Москвы. Суд удовлетворил эту просьбу экс-премьера.