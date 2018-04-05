Добкин выступит свидетелем по делу Януковича

Об этом сообщил председательствующий в судебном процессе судья Владислав Девятко.

«Суд, посовещавшись на месте, постановил: ходатайство стороны защиты удовлетворить. Вызвать на допрос Добкина Михаила Марковича , поскольку, как указано в его заявлении, он может сообщить о развитии событий в феврале 2014 года в Киеве и Крыму », — сказал он.

Он добавил, что повестки о вызове сторона защиты может получить у секретаря суда, определившись с датой вызова — 12, 18 или 19 апреля.