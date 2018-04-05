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Назван единственный способ проведения капитального ремонта украинских автодорог
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Назван единственный способ проведения капитального ремонта украинских автодорог 

Auto.Today 32 минуты назад
Фото: Auto.Today
Елена Криворучко, директор ГП «Укрдоринвест» рассказала, что для капитального ремонта украинских дорог существует возможность привлечь необходимые денежные средства, технику и подрядчиков, желающие качественно выполнить такую работу, пишет Finance.ua. Но без надлежащего контроля сделать это нельзя.
«Работы в Украине в дорожной отрасли — на годы. Я отвечаю за дороги государственного значения, ремонт которых проходит за счет средств международных финансовых организаций. И я с удовольствием всегда делюсь опытом. Почему качество сильно отличается? Ответ достаточно прост — контроль качества работ, контроль над этой технологией и суммой», — подчеркнула она.
Полную ответственность за состояние находящихся в коммунальной собственности автодорог, по словам руководителя госпредприятия, должна нести местная власть. Это значит, что за ямы на киевских дорогах отвечает КГГА и «Киевавтодор». А другие украинские автострады протяженностью более 50 000 километров должен контролировать «Укравтодор».
«Я сама из Одесской области, и о дорогах с ямами знаю не понаслышке, особенно о трассе Одесса — Рени. Именно то внимание, которое было привлечено к этой трассы в течение 2014-2015 годов, позволила обеспечить финансирование капитального ремонта некоторых участков дороги. Сейчас она достаточно показательна. Поэтому активность украинцев и контроль очень помогают в таких делах», — отметила Е. Криворучко.
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