За что боролись: НАТО делает из Украины расходный материал

НАТО и Никита Данюк. Приняв в первом чтении государственный закон «О национальной безопасности», предполагающий курс на вступление Украины Евросоюз , Киев сам записал себя в «расходный материал» внешней политики коллективного Запада, — уверен заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

У Украины нет шансов вступить в НАТО или Евросоюз

Данный законопроект был предложен президентом Украины Петром Порошенко и, судя по всему, он будет играть основную роль в кампании по переизбранию действующего украинского лидера на следующий президентский срок.

При этом, совершенно ясно, что Украина в обозримой перспективе не вступит ни в НАТО, ни, тем более, в Евросоюз.

Брюсселе , например, явно не хотят распространять на это государство статью пять Устава альянса о коллективной обороне, что автоматически вызовет военное столкновение с Россией . Просто НАТО официально признает Украину в границах начала 2014 года, т.е. с Крымом , в результате чего, эта наднациональная организация должна будет в таком случае сделать все, чтобы вернуть Крымский полуостров Киеву.

С Евросоюзом все намного проще — например, европейцы не хотят принимать в свой состав растущую и эффективную Турцию по той причине, что население данной страны составляет 100 млн человек, что приведет к радикальной смене общего расклада сил в Европе.

Напомним, что многие решения в Евросоюзе принимаются за счет примата численности населения каждой конкретной страны-члена — от этого зависит представительство любой государственной юрисдикции в Европейском парламенте . Поэтому ни Турция с сотней миллионов жителей, ни Украина, население которой до сих пор официально составляет 45 млн человек, в Евросоюз приняты не будут.

Запад будет сотрудничать с Украиной без обязательств

Не говоря уже о том, что в Евросоюзе просто боятся того, что после вступления Украины в состав этого паневропейского объединения, оно сразу получит многомиллионный мигрантский поток из Украины.

Другой вопрос, что страны коллективного Запада явно будут продолжать проводить с Украиной свою хитрую практику «сотрудничества без обязательств», поскольку европейским предприятиям нужен многомиллионный украинский национальный рынок, а для НАТО эта страна представляет собой идеальный военный плацдарм в рамках стратегии альянса по давлению на Россию.

И здесь крайне важен ответ на вопрос, а какую линию в отношении Украины примут натовские стратеги — будут ли они продолжать использовать ее неформально или пойдут на строительство в этой стране полноценных укрепленных районов.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что главной задачей внешней и внутренней политики Украины действительно является вступление в состав НАТО, и эта линия появилась не при Порошенко, а гораздо раньше — во времена предыдущих украинских президентов.

Украина лишена политической субъектности

«Конечно, целью здесь является не только НАТО, но и все евроатлантические структуры, включая, естественно, и Евросоюз. И в этом плане нынешняя политическая верхушка Украины, которая не обладает политической субъектностью, крайне выгодна коллективному Западу, хотя бы из-за того, что она обменяла украинский суверенитет на ограниченный въезд своих граждан в Евросоюз», — констатирует Данюк.

Это решение было принято Порошенко по популистским мотивам, поэтому неудивительно, что на Украине сейчас лоббируются законы о НАТО и прочем в этом духе, тем более, этот нормативный акт вступит в силу 1 января 2019 года — в самый канун местных президентских выборов.

«Для НАТО же Украина — это, своего рода, анклав нестабильности, с помощью которого можно оказывать давление на Россию, что говорит нам о том, что эта страна по большому счету не интересует коллективный Запад», — заключает Данюк.

Здесь имеется в виду мирохозяйственная модель коллективного Запада, а вот в качестве геополитического инструмента данная страна НАТО и Евросоюзу нужна, поэтому эти силы продолжат оказывать содействие действующей украинской власти.

Украина для НАТО — крайне выгодный партнер

«Безусловно, такое сотрудничество между Украиной и НАТО не будет строиться на равных правах, что, впрочем, неудивительно, поскольку эта страна не по одному параметру своего развития не готова вступить в западные структуры», — резюмирует Данюк.

В силу этого, как замечает Никита Сергеевич, Украине ничего не остается, как делать подобные политические заявления, писать и принимать всевозможные документы, но на практике это не отразится на евроинтеграционных перспективах Киева.

«Более того, даже если Украина подпишет какие-то полугарантированные документы с НАТО о приеме данной страны, то это отнюдь не приведет к тому, что этот процесс начнется. В данном вопросе можно вспомнить Турцию, которая подписала документ о вступлении в Евросоюз еще в 1964 году, но это ее и сегодня совсем не приближает к объединенной Европе», — констатирует Данюк.

Конечно, НАТО очень удобно иметь такого добровольного партнера, как Украина, но альянс не предоставит Киеву любых официальных гарантий, даже если Верховная Рада примет еще десяток нормативных актов о НАТО и Евросоюзе.

«Украина — это просто удобный инструмент для давления на Россию. В рамках данной политики можно использовать как территорию этого государства, так и военный потенциал вместе с солидным демографическим ресурсом, но не более того», — заключает Данюк.

В то же время, мотивация Украины в этом процессе не совсем понятна, ведь если в этой стране действительно будут размещены военные силы альянса, причем на любых условиях, то она станет одной из главных целей для Вооруженных сил России. Фактически, Украина в этой политике добровольно соглашается на роль расходного материала для агрессивной внешней политики НАТО.