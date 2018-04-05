Порошенко рассказал, что обсудит на встрече с Меркель 10 апреля

«О чём мы будем говорить? О мире, о миротворцах, о поддержке реформ, о конкретных проектах, которые мы вместе с Германией разворачиваем на Украине», — приводит слова Порошенко УНН.

Он добавил, что также будут обсуждаться вопросы децентрализации и сельской медицины.

По словам украинского лидера, он вылетает в Германию 9 апреля.

Ранее сообщалось, что Порошенко посетит с рабочим визитом Берлин.