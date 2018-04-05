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Порошенко рассказал, что обсудит на встрече с Меркель 10 апреля
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Порошенко рассказал, что обсудит на встрече с Меркель 10 апреля 

RT на русском 1 час назад
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоится 10 апреля, он намерен обсудить вопрос размещения миротворческой миссии и поддержку реформ. Об этом он сказал на пресс-конференции в Виннице.
«О чём мы будем говорить? О мире, о миротворцах, о поддержке реформ, о конкретных проектах, которые мы вместе с Германией разворачиваем на Украине», — приводит слова Порошенко УНН.
Он добавил, что также будут обсуждаться вопросы децентрализации и сельской медицины.
По словам украинского лидера, он вылетает в Германию 9 апреля.
Ранее сообщалось, что Порошенко посетит с рабочим визитом Берлин.
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