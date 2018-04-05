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Рада Украины приняла закон о реформе дипломатической службы
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Рада Украины приняла закон о реформе дипломатической службы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Парламент Украины принял президентский закон о реформе дипломатической службы, такое решение в четверг поддержали 276 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу через шесть месяцев после опубликования в официальной прессе.
"Законопроект разработан с целью реформирования дипломатической службы, приведения ее к современным европейским и мировым стандартам, повышения престижности дипслужбы и привлечения нового кадрового потенциала", — говорится пояснительной записке к документу.
Основной задачей закона является установление новых правовых и организационных основ функционирования дипслужбы как государственной службы особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности должностных лиц дипломатической службы, связанной с реализацией внешней политики Украины, защитой ее национальных интересов в сфере международных отношений, а также прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом.
Закон определяет правовой статус таких лиц, особенности деятельности органов дипломатической службы, порядок вступления на дипслужбу, ее прохождения и прекращения, закрепляет ротацию как обязательное условие прохождения дипломатической службы, а также регулирует вопрос оплаты труда, социальные гарантии ее сотрудников.
Предполагается, что принятие этого документа также будет способствовать комплексной модернизации дипслужбы и обеспечит единство подходов в правовом регулировании ее особенностей как составной части государственной службы.
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