Кровавые Бубенчики в глазах: Сможет ли майдановский стрелок избежать тюрьмы

По мнению юриста Андрея Портнова, действия ГПУ, которая отозвала ходтайство об аресте и умышленном убийстве, показывают, что у украинской власти нет абсолютно никакой разумной стратегии.

Если Бубенчика все же обвинят, то тогда придется обвинить в сговоре с целью убийства всех, кто причастен к событиям на Майдане, пишет журналист Юрий Бутусов . По его мнению, Бубенчик должен быть освобожден.

Суд над Бубенчиком заставил украинских патриотов задуматься о собственном будущем. Слово амнистия вообще оскорбило их чувства, т.к. автоматически предполагает признание вины.

Надежда ГПУ выбраться из собственной ловушки — это закон об амнистии для майдановцев. О том, на какие преступления дал добро этот закон, пишет экс-министр юстиции Елена Лукаш

Посадив Бубенчика, власть, прежде всего, рискует подставиться сама.

Журналист Катерина Серко считает, что таким образом ГПУ пыталась отомстить лично Бубенчику.

Замглавреда "РБК-Украина" Сергей Гришин считает, что Бубенчик может и не стрелял, а хотел вызвать ажиотаж вокруг своей персоны, но все обернулось против него.