Эксперт рассказал, почему Киев запускает в производство устаревшие бронемашины

Константин Блохин. Начало серийного производства разработанных 20 лет назад бронемашин «Атлант» на Украине указывает на отсутствие конкретных результатов заявляемой киевскими властями модернизации военно-промышленного комплекса, заявил «Экономике сегодня» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

Ранее государственный концерн «Укроборонпром» в Facebook сообщил о начале серийного выпуска бронированных ремонтно-эвакуационных машин «Атлант». Предназначенная для технического обеспечения танковых подразделений машина была создана Харьковским конструкторским бюро по машиностроению в 1997 году. По мнению президента страны Петра Порошенко, «Атлант» обладает «значительным экспортным потенциалом».

Блохин называет запуск серийного производства бронемашины на Украине «хорошей миной при плохой игре». Украинским властям нужно демонстрировать народу свои успехи, особенно на фоне прогресса других стран в этой области, в частности России

«Порошенко, потроша архивы украинского военпрома, видимо, исходит из правила, что любой результат — уже достижение. Но считать это какой-то победой и записывать в актив, бессмысленно, это, напротив, признание поражения», — сказал эксперт.

По его мнению, заявления об экспортном потенциале «Атланта» бессмысленны, так как на конкурентном рынке вооружения наблюдается переизбыток предложений, особенно такой техники. Кроме того, выбор поставщика вооружений зачастую обусловлен политическими мотивами.

«В случае с Украиной вряд ли найдутся страны, чей стратегический интерес в закреплении отношений с Киевом будет настолько силён и необходимость в этом будет так велика, что они пойдут на закупки бронемашин, созданных более двадцати лет назад», — считает Блохин.

Эксперт считает, что Киев вряд ли будет беспокоиться о том, как выглядит запуск в производство устаревших машин, на фоне регулярных заявлений о модернизации ВПК. Реальное положение дел в отрасли обстоит таким образом, что украинские предприятия должны выживать любой ценой и их мощности нужно загружать, не дожидаясь итогов модернизации.