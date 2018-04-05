Украинские депутаты хотят реформировать будущий парламент

Аргентина, Армения, Австрия, Бельгия, Бразилия, Болгария, «Это принципиально новая модель создания и межфракционного распределения руководящих должностей в комитетах по принципу д'Ондта (Метод д'Ондта — один из способов распределения мандатов при пропорциональном представительстве, был предложен бельгийским математиком Виктором д'Ондтом. В начале XXI века используется в ряде стран, таких, как Албания Венгрия и др— ред.)», — сказал политолог Виктор Таран изданию Replay.net.

По словам эксперта, принятие этих законопроектов позволит «убить» два главных проявления парламентской коррупции и непропорциональное перераспределение руководящих должностей в пользу действующего на тот момент парламентского большинства.

«Такого не было никогда в истории украинского парламентаризма, чтобы оппозиционную фракцию, третью по численности, лишили возможности контролировать власть», — сказал Юрий Бойко журналистам NewsOne в кулуарах Верховной Рады.

Народный депутат считает, что все это видимость реформирования для западных партнеров Украины , которые требуют изменений в работе парламента по образцу европейских.

«Однако весь цинизм в том, что данный законопроект предусматривает изменения в следующем парламенте, а сегодняшний парламент хотят оставить как есть без контроля оппозиции», — резюмировал политик.

Он подчеркнул, что «Оппоблок» будет требовать принятия законопроекта, который предусматривает пропорциональное участие представителей всех фракций независимо от их численности в работе комитетов, которые контролируют власть в нынешнем парламенте.