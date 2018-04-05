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Украинские депутаты хотят реформировать будущий парламент
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Украинские депутаты хотят реформировать будущий парламент 

Украина.ру 36 минут назад
Фото: Украина.ру
Глава Верховной Рады Андрей Парубий внес на рассмотрение парламента законопроект по реформированию парламентских комитетов.
«Это принципиально новая модель создания и межфракционного распределения руководящих должностей в комитетах по принципу д'Ондта (Метод д'Ондта — один из способов распределения мандатов при пропорциональном представительстве, был предложен бельгийским математиком Виктором д'Ондтом. В начале XXI века используется в ряде стран, таких, как Албания, Аргентина, Армения, Австрия, Бельгия, Бразилия, Болгария, Венгрия и др— ред.)», — сказал политолог Виктор Таран изданию Replay.net.
По словам эксперта, принятие этих законопроектов позволит «убить» два главных проявления парламентской коррупции и непропорциональное перераспределение руководящих должностей в пользу действующего на тот момент парламентского большинства.
«Такого не было никогда в истории украинского парламентаризма, чтобы оппозиционную фракцию, третью по численности, лишили возможности контролировать власть», — сказал Юрий Бойко журналистам NewsOne в кулуарах Верховной Рады.
Народный депутат считает, что все это видимость реформирования для западных партнеров Украины, которые требуют изменений в работе парламента по образцу европейских.
«Однако весь цинизм в том, что данный законопроект предусматривает изменения в следующем парламенте, а сегодняшний парламент хотят оставить как есть без контроля оппозиции», — резюмировал политик.
Он подчеркнул, что «Оппоблок» будет требовать принятия законопроекта, который предусматривает пропорциональное участие представителей всех фракций независимо от их численности в работе комитетов, которые контролируют власть в нынешнем парламенте.
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