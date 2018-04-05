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Песков прокомментировал эксклюзив издания Ukraina.ru
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Песков прокомментировал эксклюзив издания Ukraina.ru 

Украина.ру 49 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом он рассказал, комментируя эксклюзив от издания Ukraina.ru, передает РИА Новости.
«Я не совсем знаю это СМИ (Ukraina.ru), которое вы упомянули, сейчас очень много СМИ, слава богу, поэтому всех не упомнишь, но если оно имеет какое-то отношение к РИА Новости, я опять оговорюсь: я не знаю, является ли это каким-то аффилированным СМИ с РИА Новости, но РИА Новости публикует абсолютно разные точки зрения. Несмотря на то что это государственное СМИ, это СМИ, которое в первую очередь преследует цель объективного освещения, не ангажированного, как мы это зачастую видим в других странах, не однобокого, не извращенного, а именно правдивого и объективного освещения, профессионального, с чем они весьма хорошо справляются», — рассказал Песков.
Так он ответил на просьбу прокомментировал слова экс-премьер-министра ДНР, главы Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая. Последний в интервью изданию Ukraina.ru заявил, что РФ в Донбасс «пришла всерьез и надолго».
Песков в свою очередь отметил, что «Россия не пришла на Донбасс», а присутствует там только в виде своих симпатий к дончанам и украинскому народу. Никакого иного присутствия там нет. Слова же Бородая, отметил Песков, являются его личной точкой зрения.
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