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В Кремле заявили о готовности защищать права моряков задержанного судна «Норд»
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В Кремле заявили о готовности защищать права моряков задержанного судна «Норд» 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
«Москва всегда была и остаётся стороной, приверженной духу и букве международного права, всем положениям, соответствующим международному праву, и во всех наших действиях мы исходим только из этого. Безусловно, российская сторона продолжит защищать интересы всех субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции», — сказал Песков.
На прошлой неделе украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом. На борту сейнера десять членов экипажа, все они жители Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска, на моряков составили административные протоколы и запретили экипажу покидать борт. На сам сейнер наложен арест.
Защита моряков заявляет, что экипаж вынуждают принять украинское гражданство.
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