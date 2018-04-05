В Кремле заявили о готовности защищать права моряков задержанного судна «Норд» 

«Москва всегда была и остаётся стороной, приверженной духу и букве международного права, всем положениям, соответствующим международному праву, и во всех наших действиях мы исходим только из этого. Безусловно, российская сторона продолжит защищать интересы всех субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции», — сказал Песков.
На прошлой неделе украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом. На борту сейнера десять членов экипажа, все они жители Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска, на моряков составили административные протоколы и запретили экипажу покидать борт. На сам сейнер наложен арест.
Защита моряков заявляет, что экипаж вынуждают принять украинское гражданство.