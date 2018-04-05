На Азовском море создана опергруппа для борьбы с украинским пиратством

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости . На Азовском море начинает работу оперативная группа для предотвращения пиратских действий со стороны Украины . Об этом сообщил руководитель Азово-Черноморского территориального управления (АЧТУ) Росрыболовства Игорь Рулев.

По его словам, новая структура будет координировать сотрудничество Росрыболовства с пограничными управлениями, а также предоставлять сведения о местонахождении судов.

АЧТУ также выпустило рекомендации, связанные с порядком промысловой деятельности. В соответствии с ними необходимо заранее уведомлять ответственные органы о маршруте судна, в случае чрезвычайной ситуации следует выходить на связь на определенной частоте, сообщается на сайте Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Арест «Норда»

На прошлой неделе украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд». На борту находятся девять членов экипажа.

Судно отбуксировали в порт Бердянска . На моряков составили административные протоколы и запретили покидать борт. На «Норд» наложили арест.

Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.