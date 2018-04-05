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На Азовском море создана опергруппа для борьбы с украинским пиратством
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На Азовском море создана опергруппа для борьбы с украинским пиратством 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Русская Весна
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На Азовском море начинает работу оперативная группа для предотвращения пиратских действий со стороны Украины. Об этом сообщил руководитель Азово-Черноморского территориального управления (АЧТУ) Росрыболовства Игорь Рулев.
По его словам, новая структура будет координировать сотрудничество Росрыболовства с пограничными управлениями, а также предоставлять сведения о местонахождении судов.
Ранее Рулев заявил, что рыбаки могут безбоязненно выходить в море, поскольку их безопасность обеспечивают пограничные управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым.
АЧТУ также выпустило рекомендации, связанные с порядком промысловой деятельности. В соответствии с ними необходимо заранее уведомлять ответственные органы о маршруте судна, в случае чрезвычайной ситуации следует выходить на связь на определенной частоте, сообщается на сайте Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.
Арест «Норда»
На прошлой неделе украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд». На борту находятся девять членов экипажа.
Судно отбуксировали в порт Бердянска. На моряков составили административные протоколы и запретили покидать борт. На «Норд» наложили арест.
Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.
Позднее капитана Владимира Горбатенко доставили в Херсон, где поместили в отделение СБУ. В Киеве заявили, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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