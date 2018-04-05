На Азовском море создана опергруппа для борьбы с «пиратством Украины»

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости . В Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства создали оперативную группу для предотвращения пиратских действий со стороны Украины . Об этом сообщается на сайте Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Новая структура будет координировать сотрудничество Росрыболовства с пограничными управлениями, а также предоставлять сведения о местонахождении судов.

АЧТУ уже выпустило рекомендации, связанные с промысловой деятельностью. Так, экипаж должен предупреждать погрануправление о выходе в море и об изменении дислокации судна. В случае чрезвычайной ситуации рыбаки обязаны выходить на связь на определенной частоте.

Арест «Норда»

На прошлой неделе в Азовском море украинские пограничники арестовали рыболовецкое судно «Норд» с десятью членами экипажа. У всех моряков российские паспорта.

Судно отбуксировали в порт Бердянска . На моряков составили административные протоколы и запретили покидать борт.

По словам адвоката, экипаж судна сутки провел без питьевой воды. К морякам не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.

Капитана сейнера доставили в управление СБУ Херсоне . В Киеве заявили, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Адвокат задержанного на Украине капитана российского судна «Норд» показал быт моряка

Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.

Ответные меры

Во вторник стало известно, что Черноморский флот готов обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что «агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства».

По его мнению, такая угроза «уже обозначилась».

Бывший командующий Балтийским флотом, адмирал Владимир Валуев также подтвердил, что моряки ЧФ в рамках своих полномочий имеют полное право на защиту российских гражданских судов.

"Поскольку и гражданское судно, и военный корабль обладают экстерриториальностью и, соответственно, неприкосновенностью, они вправе защищаться от нападений", — подчеркнул адмирал.

При этом задержание российского судна в нейтральных водах он назвал «пакостью».

"Рассчитываем на здравый смысл"

В четверг заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что МИД задействовал все имеющиеся возможности и надеется на скорейшее освобождение рыбаков.

Замминистра рассказал, что в министерство вызвали поверенного в делах Украины Руслана Нимчинского. «С ним состоялся довольно предметный разговор, вручена нота», — отметил Карасин.

При этом он подчеркнул, что попытки сотрудников генконсульства в Харькове встретиться с моряками пока не принесли результата из-за противодействия украинской стороны.

"Мы рассчитываем на здравый смысл наших украинских партнеров. Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми", — заключил дипломат.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Россия продолжит защищать интересы субъектов, которые находятся в ее юрисдикции. При этом действовать власти будут в рамках международного права.