Песков допустил согласование новых мер защиты для рыболовецких судов

"Этого я пока не могу вам сказать. Не готов. Тем более, каких-либо мер конкретных в настоящий момент не согласовано. Но это не значит, что они не могут быть согласованы в дальнейшем", — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Херсонский городской суд освободил до основного разбирательства капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко.