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Песков допустил согласование новых мер защиты для рыболовецких судов
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Песков допустил согласование новых мер защиты для рыболовецких судов 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Государственная пограничная служба Украины / dpsu.gov.ua
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность согласования в Кремле новых мер по защите российских рыболовецких судов в связи с задержанием судна «Норд» на Украине, передает РИА «Новости».
"Этого я пока не могу вам сказать. Не готов. Тем более, каких-либо мер конкретных в настоящий момент не согласовано. Но это не значит, что они не могут быть согласованы в дальнейшем", — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что Херсонский городской суд освободил до основного разбирательства капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко.
В свою очередь Кремль пообещал защитить моряков «Норда». В МИД России также пообещали задействовать все механизмы для освобождения моряков.
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