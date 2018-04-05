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РФ создала группу для борьбы с украинскими пиратами
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РФ создала группу для борьбы с украинскими пиратами 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Оперативная группа для недопущения пиратских действий со стороны Украины создана в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства, сообщает Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства.
Российское рыболовное судно «Норд»
Вопрос о мерах по обеспечению безопасности российских рыбодобывающих судов в ходе промысла в Азовском море обсудили во время заседания Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета в Ростове-на-Дону после задержания украинскими пограничниками российского рыболовного судна «Норд», отмечает ТАСС. "Игорь Рулев (руководитель АЧТУ ред.) проинформировал участников совета о мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности российских рыбаков, осуществляющих промысел в Азовском море. Он сообщил, что в АЧТУ создана оперативная группа, которая координирует действия Росрыболовства с пограничными управлениями, обеспечивая информирование о местонахождении рыболовных судов в Азовском море для недопущения пиратских действий со стороны Украины", — отмечает институт. Территориальное управление Росрыболовства направило рыбопромышленникам рекомендации о порядке выхода на промысел в Азовское море. Рыбопромышленники должны предварительно уведомлять погрануправления о выходе судна и об изменении дислокации. В случае чрезвычайной ситуации рыбакам рекомендовано выходить на связь на определенной частоте. «3 апреля в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Украины в РФ, и ему была вручена нота с решительным протестом в связи с неправомерным задержанием Госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна „Норд“, отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей экипажа в составе десяти граждан России», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Москва обратила внимание украинской стороны на то, что «экипаж судна содержится в нечеловеческих условиях, к нему не допустили российских консульских сотрудников».
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