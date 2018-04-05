Как отбить Украине охоту играть в пиратов

Захват российского рыболовецкого судна «Норд» вернул в повестку дня вопрос, по поводу которого шли бесчисленные виртуальные войны в 2014-15 годах: какая стратегия оптимальна для России в отношении Украины , учитывая неуклонное превращение этой страны в территорию-террориста?

По существу у России было (да и остаются) два варианта действий. Первый — военное вторжение и жесткий оккупационный режим для удержания контроля над территорией, что привело бы к физическому уничтожению существенной части антироссийски настроенного населения, то бишь к геноциду. Второй — игнорирование и изоляция, создание контура безопасности, обходных путей и санитарного кордона от погружающейся в хаос территории.

Почему все прочие варианты не работоспособны, тема для отдельного обсуждения.

Что выбрала Москва , известно, так же как известны и текущие итоги (как позитивные, так и негативные) этого выбора. Однако за прошедшее время в России, в целом, сложился консенсус по данному вопросу — большая часть российского общества считает, что Кремль сделал верный выбор, отказавшись от активного вмешательства в ситуацию и предоставив Украину своей судьбе.

Кроме того, за это же время стало очевидно, что данное решение России является совершенно неприемлемым для Украины, поскольку единственными способами добывания средств к существованию у этого деградирующего государственно-территориального образования остались исключительно криминальные: от воровства до шантажа.

Ныне к ним добавилось пиратство.

В результате практически вся деятельность украинского государства (вернее того, что от него осталось) последние годы сводится к провоцированию России на шаги, которые позволят и дальше вытягивать из нее деньги тем или иным способом.

Причем если два-три года назад Киев мог питать надежды, что Россия так или иначе останется донором для Украины (Запад принудит Москву, Россия не сможет жить без украинского газового транзита и т.д.), то последнее время все эти иллюзии ускоренно развеиваются.

Украинским властям становится окончательно понятно, что Запад, может и хотел бы, да не способен заставить Россию платить за Украину. При этом Россия последовательно, неуклонно и успешно замещает все свои нужды, некогда обеспечиваемые Украиной, иными альтернативами: от создания собственных производств вместо традиционных украинских поставщиков до строительства новых газопроводов.

В этой ситуации Киев вполне рационально в отношениях с Россией выбрал стратегию «беспредельщика», поскольку в сложившейся ситуации последняя его надежда — добиться острой реакции Москвы хоть на какой-нибудь повод. Причем если этот повод будет найден и успешно сработает, его, разумеется, начнут использовать в «промышленных» масштабах.

Безусловно, тем самым пускаются под откос остатки государственной репутации Украины, но это небольшая потеря и для властей страны, и для остального мира.

Разнообразных попыток Киева найти уязвимые точки у Москвы за последние годы было множество. Например, именно отсюда растет запрет на голосование российским гражданам, проживающим на Украине, на президентских выборах. Да, это нарушение базовых международных норм и дипломатических правил, да еще и демонстративное оскорбление российского флага. Неслучайно данный шаг украинских властей вызвал бурную реакция в соцсетях с требованиям многих людей крайне жесткой реакции на него.

Однако вместо этого Москва ограничилась крайне формальной реакцией и фактически махнула рукой.

Секрет в том, что Россия фактически вычеркнула Украину из списка минимально цивилизованных государств. Вы же не будете требовать выполнения дипломатического протокола от каких-нибудь островных дикарей. Вы просто постараетесь, насколько возможно отгородиться от них. Ну, если идея сбросить на них ядерную бомбу вам не близка.

Однако все политические, дипломатические, экономические и даже военные провокации — мелочь по сравнению с тем, что украинские власти пытаются использовать в качестве рычага давления на Москву заложников — граждан России.

Следует отметить, что тут ситуация двойственная и крайне сложная.

Нередко можно услышать жесткую — и, по существу, обоснованную — критику в адрес российский властей, которых обвиняют в том, что они бросили на произвол судьбы собственных граждан на Украине. Причем среди них есть как просто проживающие там и тем самым ходящие под дамокловым мечом, так и, например, общественные активисты и ополченцы, попавшие в руки украинских властей и находящиеся в кошмарных условиях в местах заключения.

В данном случае Москва действительно заняла весьма циничную позицию, основанную на математике: сотни тысяч граждан России на Украине на одной чаше весов и сто сорок шесть миллионов на другой.

Российское государство помнит и старается помочь своим гражданам, попавшим в беду на Украине, но если они действовали (и продолжают действовать), что называется, на свой страх и риск, их спасение не является безоговорочным приоритетом, ради которого задействуются любые ресурсы и механизмы. Им помогают и будут помогать по мере возможности, но никто не знает и не может гарантировать, когда она возникнет, эта возможность.

Жестко, даже жестоко и цинично, но это твердая позиция Москвы, которая не позволяет себя шантажировать и манипулировать собой потерявшему берега соседу.

Однако с судном «Норд» и его экипажем ситуация принципиально иная. В отличие, например, от депутата из Евпатории , который сам навлек на себя проблемы, выехав на Украину, российские рыбаки стали жертвой государственного пиратства со стороны Украины.

И Москва обязана эту проблему решить. Причем проблема эта двойная.

С одной стороны, как показывает практика, в случае Украины можно решить практически любую задачу. Вопрос лишь в цене. Вне всякого сомнения, у Москвы достаточно аргументов в запасе, с помощью которых она может освободить своих моряков.

С другой стороны, стоит один раз с Киевом дать слабину и предоставить ему то, что ему нужно, в обмен на заложников, как он начнет этим приемом пользоваться постоянно, вновь и вновь захватывая российских граждан совершенно криминальными методами.

Собственно, угрозы погранслужбы Украины задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма , прямо говорят об этом. Именно поэтому принцип «с террористами не торгуются» столь популярен в мире.

Таким образом, Москва должна тем или иным способом (выкупить, обменять, надавить или что-то еще — варианты тут многообразны) освободить захваченных рыбаков. Но одновременно перед ней стоит задача раз и навсегда ликвидировать угрозу пиратства со стороны Украины, чтобы гарантировать, что подобное не повторится. Способы тут также достаточно многочисленны, и большая их часть относится к ведению российского Министерства обороны

Учитывая системность подхода Кремля в изоляции и выстраивании кордона безопасности в отношении Украины, без сомнения эта задача будет, в итоге, решена, а моряки с «Норда» окажутся дома.

Хочется надеяться, что это произойдет уже скоро.