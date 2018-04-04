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Киев превращает минские переговоры в формальный процесс, заявили в МИД ДНР
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Киев превращает минские переговоры в формальный процесс, заявили в МИД ДНР 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Киев блокирует работу политической подгруппы по Донбассу, превращая переговоры по урегулированию ситуации в формальный процесс, заявила в среду и. о. главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова.
"Представители Украины, вопреки поручениям координатора от ОБСЕ, продолжают уходить от своих обязательств и прикладывают все усилия для превращения минских переговоров в формальный, не ведущий к реальным подвижкам процесс", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Она отметила, что приоритетными направлениями работы политической подгруппы остаются определение порядка вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и амнистии.
"Именно эти два вопроса на данный момент являются основой политического урегулирования, базисом для реализации остальных пунктов Комплекса мер (по имплементации минских соглашений). Однако, представители Украины предпочитают блокировать работу политической группы, устраивая замкнутый круг… Единственным способом разорвать этот круг является точное и неукоснительное выполнение всех документов минского пакета в ходе продуктивного и добросовестного взаимодействия обеих сторон конфликта в минском формате", — сказала Никонорова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>
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