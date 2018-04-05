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Весна плывет, весне дорогу: Украина утонула в паводках
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Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма

Весна плывет, весне дорогу: Украина утонула в паводках 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. По прогнозам синоптиков, 5-6 апреля подъем воды будет составлять: на реках бассейна Припяти — на 0,1-0,5 м с дальнейшим затоплением прилегающих территорий; на левых притоках Среднего Днепра — на 0,6-1 м с выходом воды из берегов на территориях Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях.
5-6 апреля на реке Выжевка (Волынская область) ожидается повышение уровня воды, возможно подтопление домохозяйств в населенных пунктах Старовыжевского района.
Ранее в Ахтырке, которая сильно пострадала от подтопления, власти прибегли к чрезвычайным мерам. По распоряжению мэрии была разрушена объездная дорога вокруг города с целью спуска воды. Однако жители данной инициативой остались недовольны.
Сегодня по всей Украине обещают резкое потепление. На территории всей Украины ожидается переменная облачность, температура воздуха прогреется до +20. В Киеве ожидается переменная облачность, температура от +15 до +17 градусов.
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