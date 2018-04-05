Донбасс на перепутье: Куда уйти — на Восток или на Запад

Почти половина жителей ДНР выразили желание уехать из республики, если такая возможность появится. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведенного донецким порталом DNR-LIVE в столице шахтерского края, а также в Макеевке, Шахтерске и Енакиево

Согласно результатам опроса, которые приводит ИА «Антифашист», желание покинуть родные места высказали 43% респондентов.

Из них 21% готовы переехать в Россию . 14,6% в качестве конечной цели выбрали страны дальнего зарубежья. И только 7,6% захотели при возможности отправиться на Украину

Наиболее сильные эмигрантские настроения, как выяснилось, характерны для возрастной категории 18-25 лет. Молодые люди готовы как раз уехать на Запад. А Украину в основном предпочитают пенсионеры.

Менее всего желание покинуть республику свойственно, как оказалось, тем респондентам, кому от 36 до 45 лет.

Не планируют пока никуда уезжать 13,3% участников опроса. Не желают и не собираются в будущем покидать республику — 35,5%.

Прокомментировать объективность этих данных, а также возможные причины столь значительного процента желающих уехать из Донецкой народной республики «СП» попросила директора Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа», доктора философских наук, политолога Эдуарда Попова

— Я полагаю, что процент желающих покинуть и ДНР, и ЛНР все же будет поменьше. Потому что люди, которые живут в республиках, в том же Донецке , смогли перенести самое тяжелое время. А самым сложным временем была зима 2014-2015 гг. Когда в малых городах, и, особенно, в селах отдаленных жизнь была настолько невыносимой, что было зафиксировано немало случаев смерти от голода. В России об этом не очень охотно пишут, но, к сожалению, это так. Такой была первая военная зима в Донбассе стараниями Украины.

Люди, которые пережили это самое тяжелое время, являются, без красного словца, патриотами Донбасса. И уезжать никуда не собираются. Я таких людей знаю множество в обеих республиках.

Что касается тех, кто все же готов уехать, то тут, конечно, можно спорить о количестве, но в целом, исходя из моего опыта общения с людьми, в том числе и непосредственно в Донбассе, могу сказать, что процент очень велик.

И, прежде всего, на эти настроения влияет война, точнее, даже не война, а затянувшееся состояние «ни войны, ни мира». Оно очень тяжело отражается на психологии людей, на умозаключениях.

Мне рассказывали, что многие, когда начинались интенсивные обстрелы со стороны украинской армии, выбегали на улицу и спрашивали «Неужели, началось?». Не с ужасом, с надеждой спрашивали. Для них уже ужасный конец лучше, чем этот ужас без конца.

Наступление Украины принесет смерть, но это станет началом освобождения Донбасса. И прекращение войны, которая идет уже четыре года. Вот почему люди с надеждой даже ждут, когда ВСУ перейдут эту красную черту. Знают, что война завершится миром и разгромом киевского режима.

«СП»: — Какие еще есть проблемы, кроме войны?

— Неопределенный правовой статус республик, конечно. У меня вызывает удивление политика наших законодательных властей, которые, с одной стороны, вводят облегченные правила для получения российского гражданства жителями Украины. Среди которых, к слову, немало тех, кто Россию просто ненавидит.

Я, например, как-то, находясь в аэропорту Минска , наблюдал такую картину: несколько десятков молодых мужчин — судя по произношению, выходцы из Галичины — отправлялись через Белоруссию работать в Сибирь.

Россия принимает галичан — тех самых «рогулей», которые делали майданную революцию в Киеве. В то же время послаблений для жителей Донбасса не делается.

Да, я слышал, что буквально на днях в Госдуму внесен законопроект, который предлагает установить льготный режим миграционного учета для жителей ДНР и ЛНР с отменой правила «90/180». Вот и все. И это пока только законопроект.

То есть, Украине мы открываем дверь: «Пожалуйста, приезжайте к нам, работайте, получайте гражданство!». Для Донбасса никаких поблажек не делается. Я с этой политикой в корне не согласен. И пускать к себе ненавидящих Россию западенцев, это пускать войну.

Другая причина — возможно, одна из главных, — которая делает эти проценты, желающих уехать очень высокими, это, конечно, неблагоприятная социально-экономическая ситуация.

«СП»: — Насколько неблагоприятная?

— Летом прошлого года я находился в недельной командировке в прифронтовых городах Луганской народной республики — Первомайск, Алчевск … Читал прессу, разумеется. Вакансии, которые предлагают местные предприятия, с зарплатами 3 131 руб., 4 050 рублей. Вот такой уровень.

«СП»: — А что с ценами?

— Цены — это отдельный вопрос. Там они постоянно «плавают».

Год назад я изучал порядок цен в ДНР и на Украине для научной статьи. Могу сказать, что в целом цены на территории республик Донбасса, в частности в ДНР, ниже. Особенно на продукты питания и предметы первой необходимости. А если говорить о коммунальных тарифах, то они ниже в разы, чем на Украине. Это благодаря России, конечно.

Именно поэтому — из-за низких тарифов на услуги ЖКХ — жизнь в ДНР в целом, на мой взгляд, чуточку легче, чем, по крайней мере, на украинской территории Донбасса. Хотя, конечно, надо проводить более тщательное исследование.

«СП»: — Не просто так, наверное, многие жители подконтрольного Киеву Краматорска хотели бы воссоединиться с ДНР?

— У меня у самого родственники живут как раз на этой оккупированной Украиной территории. Зарплата, к примеру, слесаря высшей категории, который всю жизнь проработал на украинском производстве, в пересчете на наши деньги — 2 600 рублей.

Можно ли прожить на эти деньги даже при учете того, что цены на Украине ниже, чем у нас? Конечно, нельзя.

Могу сказать, что за освобождение этих территорий Донбасса выступает большинство населения. Хотя есть и проукраинские настроения. Особенно, среди так называемой творческой интеллигенции, которая всегда являлась проводником вот таких своеобразных настроений.

Это было еще в советское время. Я выходец из этого региона, поэтому помню, что такая форма украинского национализма существовала в Донбассе и тогда.

А что касается эмигрантских настроений, то повторюсь, главный фактор здесь — это неблагополучие в социально-экономической сфере.

Вот что я видел своими глазами в ЛНР… Это край заводов. И все заводы стоят. До единого. Несмотря на то, что была громко объявлена программа перевода предприятий под внешнее управление республики.

Убрали украинский менеджмент, украинских хозяев — и заводы встали. Что, с одной стороны, хорошо — Киев перестал за счет рабочих и предприятий Донбасса пополнять копилку бюджета войны. Но это обернулось массовой безработицей среди жителей республики.

Хотя последние месяцы в ЛНР происходят позитивные изменения. Не революционные, но весьма заметные. Несколько заводов запущены.

Это, безусловно, связано с тем, что ушел с поста глава республики Плотницкий, который, не знаю, в каких целях — личных или политических, но тормозил экономическое развитие своей республики.

При новом руководителе — Пасечнике, этот воз понемножку сдвинулся с места. Все-таки заводы начали открываться, что, безусловно, поможет ЛНР в ее экономическом и социальном развитии.

Что касается ДНР, то там ситуация изначально была намного лучше. Начать с того, что Донецкая область всегда была намного богаче соседней Луганской.

Но, тем не менее, хотя экономическая политика там проводилась более грамотная, все равно накопилось очень много критических проблем, критических замечаний.

«СП»: — Каких именно?

— С 2014 года я провожу анкетирование в разных категориях населения — военные, политические круги, бизнес-круги. И могу сказать (по крайней мере, это зафиксировано мною с 2015 года), что идет критика в адрес экономических и фискальных органов ДНР.

Не берусь судить о мотивах этих заявлений, но по факту они привели к тому, что на Украине у СБУ повелась почва для обвинений уже даже не Донбасса, а России в деле Рубана и Савченко.

Хотя экономическая политика в ДНР более грамотная, чем при Плотницком в ЛНР, все-таки там скопилось очень много проблем. Происходит углубляющийся и расширяющийся отрыв правящих верхов от низов.

Я уже писал о том, что в республики — где-то с 2015 года — в массовом порядке возвращаются беженцы из украинских управленческих структур, украинское чиновничество и беглецы из Партии регионов. И опять массово проникают в структуры власти и в структуры политических партий правящих. Происходит возвращение Украины в Донбасс.

Люди, которые организовывали референдумы, ветераны Русской весны в Донбассе вытесняются, а на их смену приходят старые кадры, которые отсиделись во время войны на Украине. А потом вернулись и заняли ключевые посты в управленческих структурах и политических партиях, которые принято называть правящими.

Окружение Плотницкого, это один их таких примеров. Эти люди отнюдь не являются патриотами республик Донбасса. Они работают на Украину. К сожалению, это так. И такое массовое присутствие этих людей на руководящих должностях разных уровней в ДНР и ЛНР, конечно, сказывается на экономической ситуации в этих регионах.

Но не только украинская «пятая колонна» отрицательно влияет на развитие экономики края. Еще и отсутствие достаточно проработанных правовых вопросов.

«СП»: — Поясните.

— Единственным связующим звеном экономики ДНР и ЛНР с внешним миром является Россия. Поэтому, на мой взгляд, надо либерализовать процесс проникновения продукции республик на внешние рынки через Россию. То есть, упростить процедуру пересечения границы и выправить перечень других нормативно-правовых норм, чтобы экономике Донбасса было легче использовать весь свой потенциал.

Восстановление экономик обеих республик идет медленнее, чем хотелось бы, и чем могло бы быть. Чтобы этот процесс подстегнуть, на мой взгляд, нужно решить три кардинальные проблемы.

Во-первых, это чистка политического правящего аппарата ДНР и ЛНР от украинской агентуры. Во-вторых, безусловно, нужно отодвигать границу как можно дальше от хотя бы крупных городских агломераций. А вообще, по-хорошему, до границ административных Донецкой и Луганской областей. Чтобы обезопасить города и предприятия от обстрелов украинской армии.

И, наконец, в-третьих, надо решать вопрос с либерализацией правового статуса и жителей Донбасса на территории РФ, и продукции донбасских предприятий. Последняя мера могла бы облегчить, и, скажем так, ускорить процесс захода российского капитала в Донбасс. То есть, привела бы инвестиции в экономику региона. Это уже происходит, в частности, в ДНР, но, повторюсь, медленнее, чем хотелось бы.

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