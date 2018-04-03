Генсек ОБСЕ заявил, что СММ справилась с наблюдением за выборами президента РФ на Украине

"Я думаю, что Специальная мониторинговая миссия выполнила свою работу, осуществляя наблюдение за вашими дипломатическим представительствами на Украине", — сказал он.

Гремингер также отметил, что Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ отреагировала на препятствия, с которым столкнулись российские граждане на Украине в день выборов президента РФ. «В частности, зампредседателя Парламентской ассамблеи сразу же направил письмо украинским властям с просьбой объяснить произошедшее», — подчеркнул он.

Генсек ОБСЕ выразил признательность российской стороне за готовность изучить итоговый доклад наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и ПА ОБСЕ о мониторинге за выборами президента РФ. «Мы всячески готовы поддержать выполнение рекомендаций, если вы сочтете их уместными», — добавил Гремингер.