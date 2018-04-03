Ещё
Генсек ОБСЕ заявил, что СММ справилась с наблюдением за выборами президента РФ на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генсек ОБСЕ заявил, что СММ справилась с наблюдением за выборами президента РФ на Украине 

ТАСС 3 апреля 2018
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ выполнила свою работу по наблюдению за выборами президента РФ на Украине. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь организации Томас Гремингер на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
"Я думаю, что Специальная мониторинговая миссия выполнила свою работу, осуществляя наблюдение за вашими дипломатическим представительствами на Украине", — сказал он.
Гремингер также отметил, что Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ отреагировала на препятствия, с которым столкнулись российские граждане на Украине в день выборов президента РФ. «В частности, зампредседателя Парламентской ассамблеи сразу же направил письмо украинским властям с просьбой объяснить произошедшее», — подчеркнул он.
Генсек ОБСЕ выразил признательность российской стороне за готовность изучить итоговый доклад наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и ПА ОБСЕ о мониторинге за выборами президента РФ. «Мы всячески готовы поддержать выполнение рекомендаций, если вы сочтете их уместными», — добавил Гремингер.
18 марта избирательные участки, организованные на Украине для голосования на выборах президента России, были закрыты в 21:00 мск, однако из десятков тысяч находящихся в этой стране россиян ими, по сути, смогли воспользоваться только сотрудники дипломатических представительств. Для остальных, кто желал проголосовать в посольстве в Киеве, а также генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове, путь оказался заблокирован кордоном националистов и оцеплением силовиков.
ТАСС: последние новости
Украина срывает переговоры по восстановлению мобильной связи в ДНР В ЛНР заявили, что Киев вместо обмена пленными пытается навязать "обмен заключенными с РФ" Польша выразила протест Украине в связи с сожжением польского флага в Киеве
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон «нашел» место производства «Новичка» в РФ16
Джонсон выдвинул против РФ новое обвинение525
Новый облик Леонтьева удивил Интернет57
На пляже Таиланда нашли «Чужого»43
Сколько денег надо для «нормальной жизни» в РФ194
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Студент задул пожар в университете
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение