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ТКГ по Украине упростила режим пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска на Радуницу
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ТКГ по Украине упростила режим пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска на Радуницу 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины упростила режим пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска на Радуницу. Об этом сегодня рассказал журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.
Комиссия приняла решение упростить режим пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска на время Радуницы, чтобы жители восточной Украины могли спокойно и безопасно посещать церкви и кладбища, сказал дипломат.
Радуница — день поминовения предков, отмечается во второй вторник после Пасхи. —0—
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