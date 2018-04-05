ТКГ по Украине упростила режим пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска на Радуницу

Минск , 4 апреля / Синьхуа / — Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины упростила режим пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска на Радуницу. Об этом сегодня рассказал журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

Комиссия приняла решение упростить режим пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска на время Радуницы, чтобы жители восточной Украины могли спокойно и безопасно посещать церкви и кладбища, сказал дипломат.

Радуница — день поминовения предков, отмечается во второй вторник после Пасхи. —0—