Украина надеется на международную помощь в разминировании Донбасса

Киев, 4 апреля / Синьхуа / — Украина надеется на получение международной помощи для очистки Донбасса от взрывоопасных предметов. Об этом сегодня на прошедшем в Киеве брифинге заявил глава министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш

Он сообщил, что многие страны уже дали предварительное согласие на частичное финансирование проектов по разминированию Восточной Украины. При этом общая стоимость таких проектов, по последним оценкам данного министерства, может превысить 800 млн долларов.