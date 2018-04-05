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Украина надеется на международную помощь в разминировании Донбасса
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Украина надеется на международную помощь в разминировании Донбасса 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Киев, 4 апреля /Синьхуа/ — Украина надеется на получение международной помощи для очистки Донбасса от взрывоопасных предметов. Об этом сегодня на прошедшем в Киеве брифинге заявил глава министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.
Он сообщил, что многие страны уже дали предварительное согласие на частичное финансирование проектов по разминированию Восточной Украины. При этом общая стоимость таких проектов, по последним оценкам данного министерства, может превысить 800 млн долларов.
2 апреля министерство обороны заявило, что Украина входит в число мировых лидеров по уровню загрязненности территории взрывоопасными предметами. В настоящий момент в разминировании нуждаются районы Донбасса совокупной площадью порядка 16 тыс. кв. км. —0—
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