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Киев презентован туроператорам из КНР
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Киев презентован туроператорам из КНР 

ИА Синьхуа 1 час назад
Киев, 4 апреля /Синьхуа/ — В Киеве прошла презентация, призванная популяризировать город среди китайских туристов, сообщило сегодня государственное информагентство «Укринформ».
В ходе этого мероприятия, организованного Киевской туристической ассоциацией, представители 35 украинских туркомпаний презентовали Киев 20 туристическим операторам и СМИ КНР.
На встрече начальник Управления туризма Киевской городской госадминистрации Антон Тараненко отметил, что в столице Украины наибольший интерес для китайских туристов представляют монументальные объекты архитектуры, храмовые сооружения и местная кухня. Он также выразил надежду, что проведенное мероприятие позволит увеличить турпоток из КНР в Киев на более чем 20 тыс. человек.
С 2016 года в украинских международных аэропортах «Борисполь» /г. Киев/ и «Одесса» /г. Одесса/ действует упрощенный порядок въезда на территорию Украины для китайских бизнесменов и туристов, дающий право оформлять визы сроком до 15 дней по прибытии в один из этих двух воздушных портов. Благодаря такой преференции в минувшем году количество граждан КНР, посетивших Украину, выросло на 51,4 проц против предыдущего года и составило 31,1 тыс. человек. —0—
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