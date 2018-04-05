Киев презентован туроператорам из КНР

В ходе этого мероприятия, организованного Киевской туристической ассоциацией, представители 35 украинских туркомпаний презентовали Киев 20 туристическим операторам и СМИ КНР

На встрече начальник Управления туризма Киевской городской госадминистрации Антон Тараненко отметил, что в столице Украины наибольший интерес для китайских туристов представляют монументальные объекты архитектуры, храмовые сооружения и местная кухня. Он также выразил надежду, что проведенное мероприятие позволит увеличить турпоток из КНР в Киев на более чем 20 тыс. человек.

С 2016 года в украинских международных аэропортах «Борисполь» /г. Киев/ и «Одесса» /г. Одесса/ действует упрощенный порядок въезда на территорию Украины для китайских бизнесменов и туристов, дающий право оформлять визы сроком до 15 дней по прибытии в один из этих двух воздушных портов. Благодаря такой преференции в минувшем году количество граждан КНР, посетивших Украину, выросло на 51,4 проц против предыдущего года и составило 31,1 тыс. человек. —0—