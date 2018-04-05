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В Сети появилось видео с борта задержанного украинцами судна «Норд»
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В Сети появилось видео с борта задержанного украинцами судна «Норд» 

Ридус 38 минут назад
В Сети появилось видеозапись, снятая на борту задержанного украинскими пограничниками зарегистрированного на территории Крыма российского рыболовецкого судна «Норд».
«Норд» вместе дестью членами экипажа отконвоировали в порт Бердянска. В связи с тем, что на судно наложен арест, морякам запретили покидать борт. К ним не пускают российского консула и отказывают в медицинской помощи, сообщает РИА Новости.
Судно рассчитано всего на три дня автономного плавания, так что спустя две недели после задержания там царит антисанитария и крайне сложные для проживания условия.
Также известно, что капитану «Норда» грозит до пяти лет лишения свободы в связи с «нарушением порядка въезда» в Крым. Владимир Горбенко является гражданином Украины и в настоящее время находится в больнице в связи с плохим самочувствием.
«Капитану плохо. Давление и сердце. Его из изолятора временного содержания перевели в больницу», —сообщил журналистам адвокат членов экипажа Дмитрий Щербина.
Как сообщал «Ридус», 26 марта украинские пограничники остановили «Норд» в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. В Государственной пограничной службе Украины заявили, что моряки «нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории» Крыма. В Госдуме России задержание судна расценили как провокацию, а украинских пограничников назвали пиратами.
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