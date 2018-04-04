М. Сайдик призывает к полному соблюдению пасхального перемирия в Донбассе

Минск , 4 апреля / Синьхуа / — Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик призывает к полному соблюдению пасхального перемирия в Донбассе. Об этом дипломат заявил сегодня журналистам.

Он поблагодарил все стороны за усилия в установлении пасхального перемирия, призвал «в интересах населения приложить все усилия и полностью соблюдать режим прекращения огня в преддверии православной Пасхи и после нее». Дипломат напомнил, что пасхальный период длится 40 дней.

М. Сайдик отметил, что лидеры «нормандской четверки» приветствовали это заявление. —0—