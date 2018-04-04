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М. Сайдик призывает к полному соблюдению пасхального перемирия в Донбассе
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М. Сайдик призывает к полному соблюдению пасхального перемирия в Донбассе 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 4 апреля /Синьхуа/ — Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик призывает к полному соблюдению пасхального перемирия в Донбассе. Об этом дипломат заявил сегодня журналистам.
Он поблагодарил все стороны за усилия в установлении пасхального перемирия, призвал «в интересах населения приложить все усилия и полностью соблюдать режим прекращения огня в преддверии православной Пасхи и после нее». Дипломат напомнил, что пасхальный период длится 40 дней.
М. Сайдик отметил, что лидеры «нормандской четверки» приветствовали это заявление. —0—
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