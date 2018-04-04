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Контактная группа по Украине отметила эффект пасхального перемирия
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Контактная группа по Украине отметила эффект пасхального перемирия 

Мир24 1 час назад
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины отметила, что нарушений режима прекращения огня стало значительно меньше. Однако достичь режима полной тишины пока не удалось, передает телеканал «МИР 24».
«В интересах населения я призываю стороны приложить все усилия и полностью соблюдать режим прекращения огня в преддверии православной Пасхи и после нее. Напомню, что пасхальный период длится 40 дней», — отметил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.
Следующая встреча трехсторонней контактной группы в Минске состоится 18 апреля.
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