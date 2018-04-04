Халифат в Украине. Миф или реальность?

В последние несколько лет Правительство Украины взяло курс на сближение с крымскими татарами. В это же время начался процесс исламизации общества, причем из не-мусульман делают мусульман, а из мусульман делают радикалов. Конечно, происходит это не напрямую, а окольными путями: поддержка меджлиса, строительство мечетей, многочисленные представители в Раде, лоббирующие интересы джихадистов. Отношение местных жителей Херсонской области к крымским татарам портится с каждым днем, и с каждым днем появляется новое граффити « Херсон — город мусульман». Турция выделяет средства для постройки домов татарам, Эрдоган вручает орден Джемилеву за «какие-то заслуги», причем об этих заслугах они говорят за закрытыми дверями. Татары запасаются оружием в Украине, ездят воевать в Сирию на стороне террористов, получая при этом боевой опыт. Хизб ут-Тахрир ведет пропагандистскую деятельность, причем на вполне законных основаниях, ведь нам это, казалось бы, ничуть не вредит. «Враг моего врага — мой друг», — гласит поговорка. Однако я бы не спешил делать подобные выводы.

В первую очередь, не стоит думать, что татары будут всю жизнь благодарны за финансовую поддержку или за оружие украинскому народу. Никак не могут вписаться в исламский халифат простые жители Украины. Декларируемая цель организации — восстановление справедливого исламского образа жизни и исламского государства (халифата) и воплощения в нем исламской системы. Защитники джихадистов рвут глотки, доказывая, что не было совершено ни одного теракта ее участниками. И это действительно так, но почему при обысках находят самодельные взрывчатые вещества, гранаты, оружие? Все списывается либо на «подкинули», либо на то, что «все мы не без греха», но сама организация к этому отношения не имеет. Все дело в том, что цель данной организации, сохраняя легальность в большинстве стран, заниматься вербовкой и подготовкой кадров для более радикальных организаций. Кто может сказать, что Хизб ут-Тахрир аль-Ислами воевала на стороне ИГИЛ (организация запрещена в РФ — прим.ред.) в Сирии? Никто. Но кто может отрицать, что ее члены воевали на стороне ИГИЛ? Формально Хизб ут-Тахрир не ведет открытую вооруженную борьбу за установление всемирного халифата, но имеет такую цель. Так вот, вернемся на нашу Украину, где сейчас этим вербовщикам дали полный карт-бланш, где их даже спонсируют на государственном уровне через Меджлис (запрещен в РФ — прим.ред.). А новости, где заявляют, что боевики-смертники будут бороться с «рашкой», вам вообще как? Нам всем стоит понимать, что мы «пригрели очень опасную змею», которая периодически покусывает украинцев, но еще не выросла в полной мере. А что же будет, когда змея вырастет и окрепнет?

Второй момент — политический. Подобные группировки не признают государство Израиль . Как мы собираемся сотрудничать и с Израилем, и с Хизб ут-Тахрир? Напомню, что в Украине проживает одна из самых больших еврейских общин в мире. В это же время украинские евреи образуют значительную этносоциальную группу в Израиле. Сомневаюсь, что Израиль поддерживает Хизб ут-Тахрир.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что якшаясь с подобными организациями, Украина портит свой имидж на международной арене, но не получает действительно стоящих результатов, ведь все усилия «хизбутни» на дестабилизацию «Рузке Крыма» на сегодняшний момент тщетны. Вывод очевиден: чтобы потом не пришлось нашим ребятам с оружием в руках усмирять «джихаднутых» бармалеев, нужно прекратить их финансирование прямо сейчас.