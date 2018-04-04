Сенатор Ольга Ковитиди назвала Украину «государством‐пиратом» 

Официальный представитель Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Киев планирует задерживать российские судна. Это касается кораблей, которые входят и выходят из крымских портов. Ситуацию прокомментировала член Совета Федерации РФ от Республики Крым Ольга Ковитиди, сообщило РИА ФАН.
Ольга Ковитиди считает, что происходящие на мировой арене события настаивают на введении нового термина —
«государство-пират»
Последние события с российским кораблем и его экипажем подтвердили тот факт, что Украина —
«государство-пират». Учитывая реальную угрозу, исходящую от таких государств, проблема борьбы с «государствами-пиратами»
требует отдельного комплексного рассмотрения
— Ольга Ковитиди.
Она добавила, что «не стоит Украине испытывать судьбу и дразнить спящего медведя».
В Совфеде прокомментировали призыв американского сенатора Линдси Грэма устроить экономическую блокаду России. По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, вероятность, что Европа откажется от российских энергоресурсов, очень мала.