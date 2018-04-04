Ещё
Сенатор Ольга Ковитиди назвала Украину «государством‐пиратом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор Ольга Ковитиди назвала Украину «государством‐пиратом» 

360tv.ru 19 минут назад
Официальный представитель Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Киев планирует задерживать российские судна. Это касается кораблей, которые входят и выходят из крымских портов. Ситуацию прокомментировала член Совета Федерации РФ от Республики Крым Ольга Ковитиди, сообщило РИА ФАН.
Ольга Ковитиди считает, что происходящие на мировой арене события настаивают на введении нового термина —
«государство-пират»
Последние события с российским кораблем и его экипажем подтвердили тот факт, что Украина —
«государство-пират». Учитывая реальную угрозу, исходящую от таких государств, проблема борьбы с  «государствами-пиратами»
требует отдельного комплексного рассмотрения
— Ольга Ковитиди.
Она добавила, что «не стоит Украине испытывать судьбу и дразнить спящего медведя».
В Совфеде прокомментировали призыв американского сенатора Линдси Грэма устроить экономическую блокаду России. По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, вероятность, что Европа откажется от российских энергоресурсов, очень мала.
360tv.ru: последние новости
Лидер Украины указал крымский завод в своей налоговой декларации Моряков арестованного судна «Норд» заставляют признать себя украинскими гражданами Киев признал, что ВСУ убивают гражданских в Донбассе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня13
У России нашелся неожиданный защитник47
Украина избавится от дружбы с Россией112
Россия созвала Совбез ООН437
Трамп потребовал платы за Сирию124
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение