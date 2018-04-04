Сенатор Ольга Ковитиди назвала Украину «государством‐пиратом»

Ольга Ковитиди считает, что происходящие на мировой арене события настаивают на введении нового термина —

«государство-пират»

Последние события с российским кораблем и его экипажем подтвердили тот факт, что Украина —

«государство-пират». Учитывая реальную угрозу, исходящую от таких государств, проблема борьбы с «государствами-пиратами»

требует отдельного комплексного рассмотрения

— Ольга Ковитиди.

Она добавила, что «не стоит Украине испытывать судьбу и дразнить спящего медведя».