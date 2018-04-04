Тимошенко проверят на получение денег от Каддафи

НАБУ проверяет информацию о финансировании Каддафи предвыборной кампании Тимошенко

«Вопрос только, будут ли направлены соответствующие запросы в правоохранительные органы Ливии относительно получения информации от живых членов семьи Каддафи», — написал он.

Согласно документу, при выявлении признаков уголовного преступления, относящегося к подследственности НАБУ, будет принято решение в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины.

Отмечается, что Тимошенко могла получить от Каддафи €4 млн 20 марта экс-президент Франции Николя Саркози был задержан в рамках расследования дела о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года со стороны бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, убитого в 2011 году.

Сын Каддафи заявил о готовности дать показания против Саркози.