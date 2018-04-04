Ещё
Тимошенко проверят на получение денег от Каддафи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАБУ проверяет информацию о финансировании Каддафи предвыборной кампании Тимошенко 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проверку данных о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко в 2010 году со стороны экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи. Об этом в своём Facebook сообщил народный депутат Владимир Арьев.
«Вопрос только, будут ли направлены соответствующие запросы в правоохранительные органы Ливии относительно получения информации от живых членов семьи Каддафи», — написал он.
Согласно документу, при выявлении признаков уголовного преступления, относящегося к подследственности НАБУ, будет принято решение в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины.
Отмечается, что Тимошенко могла получить от Каддафи €4 млн  20 марта экс-президент Франции Николя Саркози был задержан в рамках расследования дела о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года со стороны бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, убитого в 2011 году.
Сын Каддафи заявил о готовности дать показания против Саркози.
RT на русском: последние новости
Надежду Савченко проверят на полиграфе На Украине заявили о «трёхсотлетней» войне с Россией Сестра Савченко сообщила об обнаружении закладки под взрывчатку в своём автомобиле
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений265
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение41
На пляже Таиланда нашли «Чужого»20
Рудковская опозорила Плющенко9
Госпитализирована Эдита Пьеха16
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение