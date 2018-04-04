Украина избавится от дружбы с Россией без разрыва договора

Украина не будет разрывать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией , однако и продлевать его не станет. Об этом заявила заместитель главы министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль , передает «Интерфакс»

«Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие десять лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и России. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе», — сказала она.

Зеркаль также заявила, что с 2014 года Россия и Украина приостановили и разорвали 44 договора из 451, действовавшего на тот момент.

«После начала вооруженной агрессии мы начали инвентаризацию правовой базы двусторонних отношений с Россией», — подчеркнула она.

В конце марта Зеркаль утверждала, что договор о дружбе Украины с Россией необходимо заключить на новых основаниях. По ее словам, новый договор должен предусматривать правовые инструменты решения споров между странами. Зеркаль указала, что отношения с Россией должны строиться на иных реалиях, нежели это было в 1990-х.

Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008 года документ был продлен еще на 10 лет. В середине марта украинский МИД подготовил несколько вариантов его приостановки. Отмечалось, что Киев может пойти как на частичную или полную приостановку, так и на расторжение соглашения.