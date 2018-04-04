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Украинские силовики обнаружили три тайника с оружием в Донбассе
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Украинские силовики обнаружили три тайника с оружием в Донбассе 

РИА Новости 35 минут назад
КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили три тайника с оружием и боеприпасами в Станично-Луганском районе Донбасса, заявила в среду пресс-служба ведомства.
"Сотрудники военной контрразведки СБУ обнаружили в районе проведения антитеррористической операции три тайника с военными средствами поражения в Станично-Луганском районе", — говорится в сообщении ведомства
По данным пресс-службы, из тайников изъяты артиллерийские выстрелы, гранатометы, противопехотные мины, пластид, тротил и патроны различных калибров. Ведутся следственно-оперативные действия.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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