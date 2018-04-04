Украинские силовики обнаружили три тайника с оружием в Донбассе

"Сотрудники военной контрразведки СБУ обнаружили в районе проведения антитеррористической операции три тайника с военными средствами поражения в Станично-Луганском районе", — говорится в сообщении ведомства

По данным пресс-службы, из тайников изъяты артиллерийские выстрелы, гранатометы, противопехотные мины, пластид, тротил и патроны различных калибров. Ведутся следственно-оперативные действия.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.