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Косачев: Киев должен понимать, чем грозит задержание российских судов
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Косачев: Киев должен понимать, чем грозит задержание российских судов 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Российская Газета
Москва должна объяснить Киеву все последствия возможного захвата российских судов в Азовском море. Об этом в интервью kp.ru заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
— Безусловно, с российской стороны должно на официальном уровне быть заявлено о всех последствиях такого решения. Которые — я уверен — не понравятся украинской стороне, — прокомментировал Косачев заявления спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна о решении задерживать все суда, которые выходят из Крыма или следуют в Крым без разрешения Киева.
По мнению Косачева, это необходимо, «чтобы украинские власти, раз уж они на такие авантюрные действия готовы решиться, отчетливо отдавали себе отчет в том, что будет происходить после этого».
— В этой ситуации недопустимы никакие двусмысленности и недоговоренности, — констатировал сенатор.
Напомним, ранее в СМИ прозвучала информация о том, что командование Черноморского флота готово обеспечить безопасность судоходства в Азовском море.
Напомним, 26 марта российское рыболовное судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками и препровождено в Бердянск. Экипаж сейнера подвергается всевозможным унизительным процедурам, а капитана отправили в Херсон, где суд может принять решение о его аресте. Ему скорее всего будет инкриминирована часть 2 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет. Само судно арестовано по решению суда.
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