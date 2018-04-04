Косачев: Киев должен понимать, чем грозит задержание российских судов

— Безусловно, с российской стороны должно на официальном уровне быть заявлено о всех последствиях такого решения. Которые — я уверен — не понравятся украинской стороне, — прокомментировал Косачев заявления спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна о решении задерживать все суда, которые выходят из Крыма или следуют в Крым без разрешения Киева.

По мнению Косачева, это необходимо, «чтобы украинские власти, раз уж они на такие авантюрные действия готовы решиться, отчетливо отдавали себе отчет в том, что будет происходить после этого».

— В этой ситуации недопустимы никакие двусмысленности и недоговоренности, — констатировал сенатор.

Напомним, ранее в СМИ прозвучала информация о том, что командование Черноморского флота готово обеспечить безопасность судоходства в Азовском море.